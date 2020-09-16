DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki kişilerde görüldüğünü belirterek okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.

Ghebreyesus'un, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısına UNICEF ve UNESCO yetkilileri de katıldı.

'Çocuklar arasında az sayıda ölüm olduğunu biliyoruz'

Salgının ardından geçen 9 ayda pek çok soru işareti olduğunu ama "daha net bir resim" görmeye başladıklarını aktaran Ghebreyesus, "Çocukların ve ergenlerin enfekte olabileceğini ve başkalarına da bulaşabileceğini biliyoruz. Bu virüsün çocukları öldürebileceğini biliyoruz ancak enfeksiyonun çocuklarda daha hafif geçme eğiliminde olduğunu ve çocuklar ve ergenler arasında Covid-19'dan kaynaklı çok az sayıda ciddi vaka ve ölüm olduğunu da biliyoruz" dedi.

Bununla birlikte, bu yaş gruplarında Covid-19 ve ölüm riskini artıran faktörler hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Ghebreyesus, virüs bulaşmış kişilerde uzun vadeli yan etkilerin bilinmediğine dikkati çekti.

"Hepimiz çocukların okula geri dönmesini istiyoruz" diyen Ghebreyesus, okulların toplumun bir parçası olduğunu ve topluluklar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Ghebreyesus, UNESCO, UNICEF ve DSÖ'nün dün Covid-19 bağlamında halk sağlığı önlemlerine ilişkin bir kılavuz yayımladığını da dile getirdi.

Ghebreyesus, "Okulların kapanması durumunda uzaktan eğitim yoluyla eğitimin devamlılığı sağlanmalıdır" çağrısı yaptı.