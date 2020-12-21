DSÖ'den 'mutasyon' açıklaması: Daha fazla ölüme yol açtığına dair kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.

Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde Güney Afrika ve İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantlarının bildirildiğini söyledi.

Virüslerin zaman içinde mutasyona uğramasının doğal ve beklenen bir durum olduğunu ifade eden Ghebreyesus, İngiltere'nin yeni varyantın daha kolay bulaştığını bildirdiğini söyledi. Ghebreyesus "Ancak şimdiye kadar bunun daha fazla ciddi hastalık ya da ölüme yol açtığına dair hiçbir kanıt yok" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün sözkonusu genetik değişikliklerin virüsün davranışını nasıl etkilediğini anlamak için biliminsanlarıyla birlikte çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Virüsün daha fazla yayılmasının yeni mutasyonlara fırsat vereceğini kaydeden Ghebreyesus, "Hükümetlerin ve insanların şu anda (virüsün) yayılmasını sınırlandırmak için gerekli önlemleri almalarının ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise bir soru üzerine, "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti" ifadesini kullandı.