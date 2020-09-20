DSÖ'den Latin Amerika ülkelerine 'normalleşme' uyarısı: Bu aşamada çok tehlikeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bölgesel Direktörü Carissa Etienne, bazı Latin Amerika ülkelerinin Covid-19'un hâlâ çok tehlikeli olduğu bir dönemde normalleşme kararı aldıklarını konusunda uyarıda bulundu.

Pandemiye yönelik ciddi tedbirlerin hâlâ uygulanması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Etienne, her şeyin normale dönmesinin şu anki aşamada çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Etienne, "Gereğinden erken normalleşmenin virüsün yayılmasına daha fazla alan açacağı ve insanları daha fazla riskli duruma sokacağı konusunda açık olmalıyız. Bunun için Avrupa'dan uzağa bakmanıza gerek yok" dedi.

Etienne, Kolombiya'da Venezuela sınırındaki bölgede görülen Covid-19 vakalarının son 2 haftada 10 kat arttığına ve Meksika, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Arjantin'de ölüm oranlarının giderek yükseldiğine işaret etti.

Etienne, çoğu ülkenin normalleşmeye başlamada öne sürdükleri "çocukların ders çalışma ihtiyacı" gibi gerekçelerin "anlaşılamaz" olduğunu söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, şu ana kadar yaklaşık 4,5 milyon vakanın görüldüğü ülkede okulların kapalı kalmasının "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Etienne, "Tüm dünyanın Covid-19'u önlemek ve tedavi etmek için yeni araçlar geliştirmesine karşın, geniş çapta üretilmiş güvenli ve etkili bir aşı dünyanın bir köşesinde henüz gözükmüyor" dedi.