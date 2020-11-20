DSÖ'den koronavirüste üçüncü dalga uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) koronavirüs pandemisine ilişkin yeni bir uyarı geldi.

Örgütün Covid-19 özel temsilcilerinden David Nabarro, Avrupa ülkelerini pandeminin üçüncü dalgasına karşı uyardı. Nabarro, "İlk dalgayı kontrol altına aldıktan sonra yaz aylarında gereken altyapıyı kurmayı ihmal ettiler" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre, İsviçre medyasına açıklamalarda bulunan DSÖ yetkilisi, "Şimdi ikinci dalga ile karşı karşıyalar. Eğer şimdi de gerekli altyapı oluşturulmazsa gelecek yılın başında üçüncü dalga ile karşılaşacağız" diye uyardı.

Nabarro, Avrupa ülkelerinin hükümetlerine enfeksiyon sayıları düşük seviyede seyredene kadar önlemleri yürürlükten kaldırmama çağrısı yaptı ve "Sayılar düşene ve düşük seyredene kadar beklemek gerekiyor" dedi.