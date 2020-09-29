DSÖ'den düşük ve orta gelirli ülkelere ucuz ve hızlı Covid-19 testi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'de bulunan merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bugün bir müjdem var" dedi. Ghebreyesus, "DSÖ ve ortaklarının yaptığı anlaşma sayesinde" hızlı sonuç veren Covid-19 test kitini düşük ve orta gelirli ülkelere sunacaklarını aktardı.

Ghebreyesus, hızlı tanı kitlerinin 15-20 dakikada sonuç verdiğini belirterek, "Şu anda birim başına fiyatı maksimum 5 dolar. Bunlar PCR testlerinden önemli ölçüde daha ucuz ve fiyatın düşmesini bekliyoruz" dedi.

Ghebreyesus, hızlı test kitlerinin hangi ülkelere dağıtılacağını ise belirtmedi.