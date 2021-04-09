DSÖ'den aşı uyarısı: Küresel dağılımda şoke edici dengesizlik var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşılarına erişimde zengin ile yoksul ülkeler arasındaki uçuruma dikkat çekerek halihazırda bir düzineden fazla ülkenin koronavirüse karşı tamamen korunmasız olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, "Aşıların küresel dağılımda şoke edici bir dengesizlik var" dedi. Ghebreyesus yüksek gelirli ülkelerde 4 kişiden birinin bir doz aşı olduğunu, düşük gelirli ülkelerde ise tek doz aşıyı olanların 500 kişide bir kişi olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Mart sonuna kadar dünya genelinde 100 milyon doz aşının dağıtımını hedeflediklerini ancak yalnızca 38 milyon doz aşının 105 bölgeye dağıtılabildiğini bildirdi. Ghebreyesus "Umuyoruz Nisan ve Mayıs boyunca arayı kapatabiliriz" dedi.

2021'in 100. günü itibariyle tüm ülkelerde aşılamanın başlamış olması hedefine ulaşılamadığını söyleyen DSÖ Genel Direktörü, şimdiye kadar dünyada toplam 220 bölgeden 194'ünde aşılamanın başladığını açıkladı.

26 bölgeden 7'sinin ulaşan dozlarla aşılamaya başlamaya hazırlandığını, 5'inin önümüzdeki günlerde ilk dozları tedarik edeceğini söyleyen DSÖ Genel Direktörü, 14 bölgeninse COVAX kapsamında aşı talep etmediğini ifade etti. Ghebreyesus bu ülke ya da bölgelerin bazılarının aşılama için henüz hazır olmadıklarını, bazılarınınsa önümüzdeki hafta ve aylarda aşılamaya başlayacaklarını kaydetti.