DSÖ'den aşı açıklaması: Rus yetkililerle yakın temas halindeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurmasına ilişkin açıklamada bulundu.

DSÖ Sözcüsü, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus yetkililerle yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil ettiğini açıklamıştı. Putin, kızlarından birinin aşıyı yaptırdığını kaydetmişti.