DSÖ yetkilisinden Trump'ın aşı açıklamalarına tepki: Bu bir siyasi futbol oyunu değil

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum uzmanı Mike Ryan, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li sağlık yetkililerinin Covid-19'a ilişkin çelişkili açıklamaları hakkında konuştu.

Çelişkili açıklamalara tepki gösteren Ryan, tüm ülkelerin kamuoyuna "tutarlı mesaj vermekle" yükümlü olduklarını söyledi.

Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield'in, Covid-19 aşısının 2021 ortalarında çıkabileceğine ilişkin açıklamalarından farklı olarak, aşının seçimlere kadar hazır olabileceğini öne sürmüştü.

Ryan, "Her düzeyden mesajın tutarlı olması önem taşıyor, bu bir ülkeyle veya unsurla alakalı değil. Bilimle hükümetin mesajları birbiriyle tutarlı olmalı" dedi.

Ryan, "Verilere ve yeni bulgulara bakıldığınıda, koronavirüse dair bilimsel olgular 'karmaşık içeriğe' sahip. Bu nedenle buna dair sürekli mesaj vermek herkes için basit olmayabilir. Bu nedenle hükümetler ve bilim kuruluşları bir geri adım atıp bulguları değerlendirerek ve bilgileri doğru ve sade bir şekilde aktararak insanların uygun adım atmasını sağlayabilir" açıklamasında bulundu.

Yetkililerin, insanların endişeleri doğrultusunda adım atması gerektiğini belirten Ryan, "Bu, insanların kafa karışıklığını, endişelerini, kaygılarını kavrama durumu. Buna gülme ve bunu siyasi futbol oyununa çevirme durumu değil" dedi.