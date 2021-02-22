DSÖ yetkilisi: Salgın 2022'nin başında sona erer

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Covid-19 salgınının 2022 yılının başlarında biteceğini ve en kötü senaryonun geride kaldığını söyledi.

Euronews'ta yer alan habere göre, Danimarka devlet yayıncısı DR'ye açıklamalarda bulunan Kluge, 2021 yılında da Covid-19'un tüm dünyada etkisini göstereceğini ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını kaydetti.

Kluge, en kötü senaryonun geride kaldığını, virüsün ilk yayılmaya başladığı 2020 yılına göre virüs hakkında daha fazla bilgiye sahip olunduğunu belirtti.

Covid-19 salgınında yaşanan gelişmeleri hiç kimsenin önceden bilemeyeceğini söyleyen ve kendi tahminini açıklayan Kluge, "2022'nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum. Virüs olmaya devam edecek, ancak kısıtlamalara ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Bu iyimser bir mesaj" ifadelerini kullandı.

Mutasyonlar normal ancak endişe veriyor

Covid-19'un mutasyona uğramasını da değerlendiren Kluge, mutasyonların normal olduğunu ve virüsün bulaştığı kişiye uyum sağlamaya çalıştığını ancak mutasyonların hızlı yayılmasının kendilerini endişelendirdiğini anlattı.

Kluge, gerek görülmesi halinde koronavirüs aşılarının yeni mutasyonlara göre düzenlenebileceğini ve mutasyonlar için temelden aşı üretmeye gerek olmadığını söyledi.

Mutasyonların virüsü kontrolden çıkarmayacağının söyleyen Kluge, ancak sağlık sistemleri baskı altında olan ülkelerdeki sağlık sisteminin, daha fazla baskı altında olabileceğini, bu yüzden mutasyonları çok ciddiye aldıklarını kaydetti.