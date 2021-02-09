DSÖ: Virüs büyük ihtimalle ara bir türden yayıldı

Koronavirüs salgınının kökenini araştırmak üzere Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, salgının çıkış nedenine ilişkin çalışmaların devam ettiğini, konuya ilişkin kesin verileri henüz elde edemediklerini söyledi.

Vuhan'da hastaneleri, laboratuvarları, pazar yerlerini, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nü ve Vuhan Hastalık Kontrol Merkezi laboratuvarını ziyaret eden DSÖ yetkililerinin, ilk vakalarla temas eden araştırmacılarla da görüştüğü belirtildi.

DSÖ'nün gıda güvenliği ve hayvan hastalıkları uzmanı olan Vuhan ekibinin lideri Dr. Peter Ben Embarek, Covid-19'un "büyük bir ihtimalle" insanlara ara bir türden geçiş yaptığını söyledi. Embarek, bu hipotez için daha fazla özel ve hedefi belli araştırmalara gerek duyduklarını sözlerine ekledi.

Embarek, incelemeye ilişkin eldeki verilerin Covid salgınının "Vuhan'da veya Aralık 2019'dan önce başka bir yerde çıktığına" ilişkin yeterli delil sunmadığını belirtirken, araştırmacıların Vuhan'da bulunan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda geniş bir Covid-19 sirkülasyonu yaşandığına ilişkin delil bulduklarını kaydetti.

Embarek, salgına neden olan ara türün tespitine ilişkin kesin bir şey söylemenin şu an mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

'Laboratuvar hipotezi yeterli değil'

Embarek, virüsün Vuhan'da bir laboratuvardan yayıldığına ilişkin hipotezinse virüsün insanlar arasında yayılmasına ilişkin yeterli bir açıklama sunmadığını vurguladı.

Basın toplantısına katılan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndaki Covid uzmanları panelinin başkanı Liang Wannian'sa, virüsün laboratuvardan yayılmış olma ihtimalinin çok düşük bir ihtimal olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Liang, salgının Vuhan'dan önce görülüp görülmediğine ilişkin ellerinde yeterli veri bulunmadığını sözlerine ekledi.