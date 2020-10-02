DSÖ: Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 30 Eylül'de yaptığı basın açıklamasında, her vakanın hasta kabul edilmediğini ve günlük olarak açıklanan koronavirüs verilerinde sadece Covid-19 semptomu gösteren kişilerin yer aldığını söylemesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Basın Sözcülüğü, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildiğini duyurdu.

Birgün'den Didem Mercan'ın haberine göre Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Basın Sözcülüğü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’deki verilerin doğruluğu konusunda "Durumla ilgili ek açıklama için şu anda Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyiz ve daha fazla bilgi elde edildikçe sizi bilgilendireceğiz" dedi.

DSÖ Sözcülüğü, testlerin, virüsün nerede olduğunu anlamak ve kontrol altına almak adına harekete geçmek için kritik bir halk sağlığı önlemi olduğu ve temasları izlemenin, olumlu vakaları izole etmek bir ön şart olduğunu belirtti.

Türkiye’nin test kapasitesini semptom göstermeyen vakalara da yükseltmiş olmasının övgüye değer olduğunu kaydeden DSÖ Sözcülüğü, semptomlarına bakılmaksızın tüm Covid-19 pozitif vakalarının izole edilmesinin salgının yayılma zincirinin kırılması için önerilmekte olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu: Her hasta vaka değil

Sağlık Bakanı Koca, 'iddialara cevap vereceğim' diyerek basın toplantısı düzenlemiş, günlük tabloda yer alan hasta sayısının test sonucu pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen vakaları kapsamadığını açıklamıştı. Koca asemptomatik vaka sayısının açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin soruya 'Bizim verdiğimiz hasta sayısı. Verdiğimiz bilgi bu' diye yanıt vermişti.

