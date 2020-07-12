DSÖ: Son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs pandemisinde son 24 saatte vaka sayısında rekor artış yaşandığını bildirdi.

DSÖ son 24 saatte dünya genelinde kaydedilen yeni vaka sayısının 230 bin 370 olduğunu duyurdu. DSÖ'nün verilerine göre son bir günde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 5 bin 285 oldu.

Vaka artışında ABD birinci sırada yer alırken, onu Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika takip etti.

DSÖ daha önce dünya çapında en yüksek günlük vaka sayısını 228 bin 102 ile iki gün önce (10 Temmuz) bildirmişti.

Dünya genelinde Covid-19 pandemisinde yaşamını yitirenlerin sayısı 565 bini geçerken, vaka sayısı da 13 milyona yaklaştı.