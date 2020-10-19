DSÖ: Salgın endişe verici aşamaya girdi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin başkenti Cenevre’de video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında Covid-19 salgınının “endişe verici bir aşamaya girdiğini" belirtti.

Ghebreyesus, "Kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da vakaların hızla artmaya başladığını görüyoruz. Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz" dedi.

'Tehlikeli bir durum ortaya çıkacak'

Sağlık çalışanlarının salgının ilk günlerine göre Covid-19 hastalarına nasıl bakacaklarını daha iyi bildiklerini söyleyen DSÖ Genel Direktörü, “Ancak hastane kapasitesine ulaşıldığında ve aşıldığında hem hastalar hem de sağlık çalışanları için çok zor ve tehlikeli bir durum ortaya çıkacak. Bu nedenle, tüm hükümetlerin bulaşma zincirlerini kırmaya ve hem hayatları hem de geçim kaynaklarını kurtarmaya yardımcı olmak için temel ilkelere odaklanması önem taşıyor” dedi.

Ghebreyesus bu ilkelerin aktif vakaların tespit edilmesi, virüsün çok görüldüğü bölgelerde küme araştırması yapılması, tüm vakaların izole edilmesi, temaslıların karantinaya alınması, iyi bir klinik bakım sağlanması, sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması olduğunu kaydetti.

Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 184 ülkenin katıldığını belirten Ghebreyesus, programa en son Ekvador ve Uruguay'ın katıldığını duyurdu.