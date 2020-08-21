DSÖ: Pandeminin 2 yıldan kısa bir sürede biteceğini umuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1918’deki İspanyol gribi pandemisinin kontrol altına alınmasının iki yıl sürdüğünü hatırlatarak Covid-19 pandemisinin iki yıldan daha kısa sürede sona ereceğini umduğunu söyledi.

İki pandemi dönemi arasındaki farklılıklara işaret eden DSÖ Direktörü, “Küreselleşme, yakınlık, bağlantılılık gibi bir dezavantajımız var. Ama daha iyi teknoloji gibi bir avantajımız da var. Bu yüzden pandemiyi iki yıldan kısa sürede bitirmeyi umuyoruz” dedi.

Ghebreyesus “elimizdeki araçlardan en üst düzeyde yararlanarak ve aşı gibi ek araçlara sahip olabileceğimizi umarak 1918 gribinden daha kısa sürede bunu bitirebileceğimizi umuyorum” diye konuştu.