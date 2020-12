DSÖ: Pandemi halk sağlığına yatırımların artırması gerektiğini göstermiştir

Covid-19'un gözlemlenmesinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen basın birifinginde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni yıl mesajlarını paylaştı.

"12 ay önce dünyanın her yerinden insanlar Yeni Yıl Arifesini kutlarken, yeni bir küresel tehdit ortaya çıktığını" hatırlatan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "O andan bu yana, Covid-19 salgını pek çok can aldı ve dünyanın her yerindeki ailelerde, toplumlarda ve ekonomilerde büyük yıkıma neden oldu" dedi.

DSÖ eş güdümünde yürütülen "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’nın (COVAX)" önemine de değinen Ghebreyesus, "COVAX’ın düşük ve orta gelirli ülkeler için acil olarak aşı satın alması için 4 milyar doların biraz üzerinde (fona) ihtiyacı var. Yeni yılda üstesinden gelmemiz gereken zorluk budur" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, yeni yılda baş etmemiz gereken zorluğun bu olduğuna dikkat çekti..

'Halk sağlığına yatırımlar artmalı'

Ghebreyesus, 2020'nin, hükümetlerin, tüm insanlar için koronavirüs aşılarına erişimi finanse etmekten sistemlerini bir sonraki kaçınılmaz pandemiyi önlemek ve bunlara yanıt vermek için daha hazırlıklı hale getirmeye kadar halk sağlığına yatırımların artırması gerektiğini gösterdiğinin altını çizdi.

DSÖ Genel Direktörü "Bunun merkezinde, herkes için sağlığı gerçeğe dönüştürmek için evrensel sağlık sigortasına yatırım yapmak var" dedi.

'Herkesi aşılamak zaman alacak, önlemlere bağlı kalmalıyız'

Herkesi aşılamanın zaman alacağını söyleyen Ghebreyesus, "Her birimizi ve hepimizi güvende tutan denenmiş ve test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz" dedi ve "Bu, fiziksel mesafeyi korumak, yüz maskeleri takmak, el ve solunum hijyeni uygulamak, kalabalık iç mekanlardan kaçınmak ve dışarıdaki insanlarla tanışmak anlamına gelir" diye ekledi.

DSÖ Genel Direktörü, basit ama etkili önlemlerin hayat kurtaracağını ve "2020'de pek çok insanın karşılaştığı acıyı azaltacağını" sözlerine ekledi.

'Dayanışma içinde birlikte çalışmayı taahhüt etmeliyiz'

"Hepsinden önemlisi, sağlığı bugün ve gelecekte geliştirmek ve korumak için küresel bir topluluk olarak dayanışma içinde birlikte çalışmayı taahhüt etmeliyiz" diyen Ghebreyesus, topluluklardaki bölünmelerin virüsü nasıl beslediğini ve krizi nasıl körüklediğini belirterek "Ancak işbirliği ve ortaklık hayat kurtarır ve toplumları korur" dedi.