DSÖ: Önümüzdeki 3-6 aydaki artışı durdurmak için yeterli aşı arzı yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mayıs 2021'e kadar yeterli dozda koronavirüs aşısı olmayabileceği konusunda uyardı.

DSÖ Acil Durumlar Programı direktörü Michael Ryan, "En az üç ila altı ay daha fazla vaka artışını önlemek için yeterli aşıya sahip olmayacağız" dedi.

Canlı olarak yayınlanan programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ryan, toplu aşılama mümkün olmadan önce şu anda Covid-19'a karşı "savaşı kazanan" ülkelerde bile vaka sayısının "artacağını" söyledi.

Ryan, aşı çalışmalarının devam ettirilmesi gerektiğini, dünyanın 3-4 Covid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Üretimi artırmalıyız, fiyatı düşürmeliyiz. Tek doz aşıya ihtiyacımız var" dedi.

'Aşı tek başına halk sağlığı önlemlerinin yerine geçemez'

Ryan Çarşamba günkü DSÖ brifingindeki kapanış konuşmasında, koronavirüs aşıları hakkındaki beklentiyi Şrek filmindeki Eşek karakterinin defalarca "Geldik mi?" diye sorduğu sahneyle karşılaştırdı.

DSÖ Acil Durumlar Programı direktörü Michael Ryan, aşıların koronavirüsün yayılmasını engellemek için tasarlanmış halk sağlığı önlemlerinin yerine geçmediğini vurguladığı için "henüz gelmedik" diye ekledi. İnsanları aşılamanın daha fazla hayat kurtarmaya yardımcı olacağını ve aşıların virüsle mücadele için gerekli "cephaneliğe büyük bir katkı" olduğunu da sözlerine ekledi.

Ryan'ın açıklamaları, İngiltere'nin Çarşamba günü Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısını acil bir önlem olarak yetkilendiren ilk ülke olmasından kısa bir süre sonra geldi. Pfizer'in aşıları önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek.

ABD Başkanı Donald Trump da, Moderna'nın aşı adayının oradaki sağlık düzenleyicileri tarafından onaylanmasını talep etti.

İngiltere'de ise sağlık bakanı Matt Hancock, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının olası onay için değerlendirilmesini istedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, şu anda insanlar üzerinde klinik deneylere tabi tutulan 51 aşı adayı ve klinik öncesi değerlendirmede 163 aşı adayı var.