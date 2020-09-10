DSÖ İstanbul Ofisi açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Coğrafi Ayrık Ofisi"nin bugün İstanbul’da açıldığını duyurdu.

Açılışın DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile gerçekleştirildiğini belirten Koca, "Bu ofis, COVID-19 ile mücadele başta olmak üzere, sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere hem hazırlık hem de yanıt verebilme konusunda bölge ülkeleri için bir rehber olacak" dedi.

DSÖ İstanbul Ofisi’nin açılışını Avrupa Bölge Direktörü @hans_kluge ile gerçekleştirdik. Bu ofis, COVID-19 ile mücadele başta olmak üzere, sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere hem hazırlık hem de yanıt verebilme konusunda bölge ülkeleri için bir rehber olacak. pic.twitter.com/6ONx0CsXfM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2020

​Kluge, Temmuz ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Koca ile bir araya gelmiş ve Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’na katılmıştı. Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Koca, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi’ni hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz" demişti.