DSÖ heyetinden Rus uzman: Virüs başka yerde çıkmış olabilir

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsün olası kökenine dair incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti dün Vuhan Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Virüsün bu enstitünün BSL-4 laboratuvarından sızdırıldığına dair komplo teorileri gündeme getirilmişti. Enstitü komplo teorilerinin sosyal medya ve internette yayılmasının ardından bir açık mektup yayımlayarak söz konusu iddiaları kesin bir biçimde yalanlamıştı.

DSÖ Heyeti'nde yer alan, St. Petersburg Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü başkan yardımcısı Vladimir Dedkov, laboratuvar ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Dedkov laboratuvarın iyi donanımlı olduğunu belirterek buradan bir sızmayı hayal etmenin zor olduğunu söyledi.

Dedkov "Elbette misyonumuz için bu tesisi ziyaret etmek, meslektaşlarımızla konuşmak ve her şeyin burada nasıl organize edildiğini görmek önemliydi. Onları kimin eleştirdiğini bilmiyorum, laboratuvar mükemmel bir biçimde donatılmış. Bana göre buradan bir şeyin sızabilmış olmasını hayal etmek zor" dedi.

İlk Covid-19 vakalarının bildirildiği Vuhan'daki Huanan deniz ürünleri pazarını da ziyaret ettiklerini belirten Dedkov, Çin'in sıhhi kurallarına çok aşina olmadığını ancak bu açıdan pazarın "mükemmel olmaktan çok uzak" olduğunu söyledi. Dedkov "Virüsün orada ortaya çıktığına dair bir kanıt yok belki bir başka bir yerde ortaya çıktı ama varsayımsal olarak virüsün orada yayılması için tüm koşullar var" dedi.

İlk Covid-19 hastalarının burada çalışanlar olduğu Huanan'daki pazar 1 Ocak 2020'de kapatılmıştı.