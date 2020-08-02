DSÖ: Günlük küresel vaka artışları rekor düzeyde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük küresel Covid-19 vaka artışının 292 bin 527'yle rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Örgütün günlük raporuna göre, vakaların en çok arttığı ülkeler ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika oldu. Söz konusu 4 ülke, küresel artışlarda büyük paya sahip olurken, Hindistan, 55 bin yeni vakayla en yüksek günlük artışını yaşadı.

Dünyada günlük ölüm sayısı 6 bin 812'ye çıkarken, ABD eyaleti Florida'da da 4 kez üst üste rekor ölüm sayıları görüldü.

DSÖ'nün kaydettiği son yeni vaka artışı rekoru 284 bin 196'yla 24 Temmuz'da görülmüştü. Aynı tarih, 9 bin 753 ölümle ölümlerin en çok görüldüğü ikinci gün olmuştu. Günlük ölümler Haziran'da ortalama 4 bin 600 olurken, Temmuz'da ortalama 5 bin 200'e yükselmişti.

Geçtiğimiz hafta 40'a yakın ülke, günlük vaka artışlarında rekor seviye gördüklerini, artışların bir önceki haftaya göre iki katına çıktığını açıklamıştı.

Dünyada şu ana kadar toplam 17,7 milyonun üzerinde vaka görülürken, pandemi kaynaklı 680 bine yakın ölüm gerçekleşti

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün DSÖ acil durum komitesinin toplantısında yaptığı açıklamada, dünyanın pandeminin etkisini on yıllar boyunca yaşayabileceğini söylemişti. Ghebreyesus, "Bu pandemi yüzyılda bir yaşanan sağlık krizlerinden biri. Etkisi önümüzdeki on yıllarda da hissedilecek" demişti.