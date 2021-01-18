DSÖ Genel Direktörü: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs aşılarının dünya genelinde paylaşımındaki eşitsizlik hakkında “dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde” dedi.

Ghebreyesus ülkeleri ve üretici şirketleri aşı dozlarını dünya çapında “daha adil” olarak dağıtmaya çağırdı.

DSÖ’nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel merkezinde düzenlenen 148. Yürütme Kurulu oturumunda konuşan DSÖ Genel Direktörü, COVAX aşı paylaşımı programının gelecek ay dağıtıma başlamayı amaçladığını söyledi. Ancak geçen yıl koronavirüs aşıları için ülkelerin şirketlerle 44 ikili anlaşma yaptığını ve en az 12 anlaşmanın da bu yıl içinde yapıldığını söyleyen Ghebreyesus, bu durumun COVAX teslimatlarını geciktirebileceğine dikkat çekti. Ghebreyesus bu durumun tam olarak COVAX’ın önlemeyi amaçladığı senaryoyu yaratacağını söyledi.

Sözkonusu anlaşmalar nedeniyle aşıda “kaotik bir piyasa” oluşacağını söyleyen DSÖ Genel Direktörü bu türden “ilk ben yaklaşımı”nın dünyanın en yoksul ve en kırılgan nüfusunu riske attığını belirtti.

Ghebreyesus ayrıca ülkeleri H1N1 ve HIV pandemileri sırasında yaptıkları yanlıştan vazgeçmeye çağırdı ve bu türden “ilk ben” yaklaşımlarının koronavirüs pandemisinin ömrünü de uzatacağını vurguladı.

Dünyada 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon doz aşı uygulandığını söyleyen DSÖ Genel Direktörü, bir yoksul ülkede ise bu sayının yalnızca 25 olduğunu vurguladı.

Dünyanın "feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" olduğunu belirten Ghebreyesus, bu "başarısızlığın" bedelini ise yoksul ülkelerdeki insanların hayatları ve geçim kaynaklarıyla ödeyeceğini dile getirdi.