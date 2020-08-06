DSÖ Genel Direktörü: Aşı kamu malı olursa ekonomik iyileşme hızlanır

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geliştirilecek Covid-19 aşısının herkesin erişebileceği şekilde bir kamu malı olması gerektiğini belirterek bu durumda dünya genelinde ekonomik iyileşmenin hızlanacağını söyledi.

ABD’deki Aspen Güvenlik Forumu üyeleriyle NBC tarafından düzenlenen online panelde konuşan DSÖ Genel Direktörü ABD'nin örgütten çekilme kararına da değindi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD’nin DSÖ’den çıkmasının parayla ilgisi olmaktan çok ABD’nin Birleşmiş Milletler ile ilişkisiyle ilgili olduğunu belirtti. Tedros Adhanom Ghebreyesus Washington’un DSÖ’den çekilme kararını yeniden gözden geçirmesini dilediğini de söyledi.

'Geleneksel klinik deneyler yapılmalı'

Panelde konuşan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Michael Ryan ise, Rusya’nın geliştirdiğini açıkladığı aşıya ilişkin soru üzerine ise, şu aşamada herhangi bir aşının güvenli ve etkili olduğunun öncelikle kesin olarak kanıtlanması gerektiğini ifade etti. Aşının gönüllüler üzerinde denenmesine de değinen Ryan koronavirüs aşısının etkililiğinin geleneksel klinik deneylerle gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, aşı tarihi için seçim zamanını işaret etti

ABD Başkanı Trump ise bugün bir radyo söyleşisinde koronavirüs aşısının ABD seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım tarihi civarında hazır olacağını düşündüğünü söyledi.