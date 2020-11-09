DSÖ Genel Direktörü, ABD Başkanı seçilen Biden'ı kutladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’ı kutladı.

DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde sağlık bakanları yıllık toplantısı sırasında yaptığı açıklamada Ghebreyesus, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ı ve ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’i kutladığını belirtti ve “Bu yönetimle çok yakın ilişki içinde çalışmayı bekliyoruz” dedi.

Biden seçim kampanyası sırasında Trump’ın ABD’nin DSÖ’den ayrılması kararını iptal edeceğini açıklamıştı.

Trump “Çin merkezli” olmakla suçladığı DSÖ’ye ülkesinin finansal desteğini askıya almıştı. Trump Mayıs ayında yaptığı açıklamada DSÖ’den ayrılma kararı aldıklarını söylemişti. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği Eylül başında yaptığı açıklamada ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini bildirmişti.