DSÖ: Gençler koronavirüsün yayılmasını hızlandırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gençlerin yeni koronavirüsün yayılmasını hızlandırdığını söyledi.

DSÖ Batı Pasifik Bölgesel Direktörü Takeshi Kasai, 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların Covid-19 semptomları göstermediği veya az gösterdiği için virüsü taşıdığının bilincinde olmadığını vurguladı.

Kasai, "Bu durum, virüsten en çok etkilenen yaşlı kesimin, uzun dönemdir tedavi gören hastaların ve kentin yoğun nüfuslu bölgelerinde veya sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu kırsal bölgelerde yaşayan insanların Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor" dedi.