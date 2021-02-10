DSÖ ekibinden ABD'ye tepki: İstihbaratınıza çok bel bağlamayın

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koronavirüsün olası kökenini araştırmak üzere Çin’in Vuhan kentindeki araştırmasının bulguları dün açıklanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı bulguları kendi “istihbarat”ını kullanarak doğrulamadan kabul etmeyeceğini duyurdu.

Vuhan'da araştırmalarını sürdüren DSÖ ekibinden İngiliz zoolog Peter Daszac, ABD’nin açıklamasına tepki göstererek “istihbaratınıza çok fazla bel bağlamayın” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada, Washington’un Çin’deki DSÖ heyetinin araştırmasının bulgularını kendi istihbaratını kullanmadan ve müttefiklerine danışmadan kabul etmeyeceğini söyledi.

Price ayrıca pandeminin ortaya çıkışı ve virüsün yayılmasının ayrıntılarının ortaya konulmasından tamamen DSÖ ve Çin’in sorumlu olarak görülmesinin esas olduğunu savundu ve Çin’i şimdiye kadar şeffaf olmamakla suçladı.

'Biden Çin konusunda sert görünmek zorunda'

DSÖ ekibinden İngiliz zoolog Peter Daszac ise ABD’nin bu tutumuna “istihbaratınıza çok fazla bel bağlamayın” sözleriyle tepki gösterdi.

Daszac, Twitter hesabından konuyla ilgili bir haberi paylaşarak şu yorumu yaptı:

“Şimdi de bu. Joe Biden Çin konusunda sert görünmek zorunda. Ama lütfen Trump yönetiminde giderek daha fazla kopuk hale gelen ve açıkçası birçok yönden hatalı olan ABD istihbaratına çok fazla bel bağlamayın. Beyaz Saray’ın doğrulama arayışına yardımcı olmaktan memnun olurum ama şunu unutmayın, bu ‘doğrulama’dan çok ‘güven’ meselesi.”

Well now this👇. @JoeBiden has to look tough on China. Please don’t rely too much on US intel: increasingly disengaged under Trump & frankly wrong on many aspects. Happy to help WH w/ their quest to verify, but don’t forget it’s “TRUST” then “VERIFY”! https://t.co/ukaNAkDfEG — Peter Daszak (@PeterDaszak) February 10, 2021

Vuhan'da araştırma yürüten DSÖ ekibinin lideri Dr. Peter Ben Embarek dün düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün insanlara büyük ihtimalle ara bir türden bulaştığını ve laboratuvardan yayıldığına ilişkin teorilerin doğru olmadığını söylemişti. Embarek, salgına neden olan ara türün tespitine ilişkin kesin bir şey söylemenin şu an için mümkün olmadığını açıklamıştı.