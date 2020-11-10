DSÖ direktörü yanlış yaptı!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Klug, NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. NTV'de yayımlanan söyleşi sırasında Hans Klug'un taktığı N95 maskenin "valfli" denilen türde olduğu ve altına başka bir maske de takmadığı görülüyordu.

Hekimler, bu duruma tepki gösterdi. Valfli maske, takan kişinin nefes alırken çektiği havanın filtre edilmesini sağlarken, verdiği nefesin serbest olarak ortama salınmasına neden oluyor.

Salgın sırasında maske kullanımıyla ilgili tavsiyelerin tümü sadece maskeyi takanı değil, onun çevresindekileri de korumayı hedefliyor. Aslına bakılırsa, virüsün yayıldığı bir ortamda maske takmanın kendisi oldukça sınırlı bir koruma sağlarken, hasta ya da taşıyıcı durumunda olan kişilerin taktıkları maskeler onların çevreye virüs yaymalarına engel olarak daha fazla işlev görmüş oluyorlar.

Valfli maskeler bu yüzden salgın önlemleri içinde önerilmiyor. Bu tür maskeleri kullanan sağlıkçılar, ayrıca alta bir de cerrahi maske takıyorlar.

NTV söyleşisine katılan Hans Klug'unsa sadece bir valfli maske taktığı görülüyor.

Klug'un yaptığı sadece Söyleşiye katılan Kilislioğlu'nun sağlığını "önemsememek" olmuyor, Klug aynı zamanda belki milyonlarca insanın izlediği bir programda kötü örnek sergilemiş oluyor.

Konuyla ilgili soL'a ulaşan bir işyeri hekimi Klug'un kullandığı maskenin valfli maske olduğunu ve altına başka bir maske de takmadığının görüldüğünü bunun bir skandal olduğunu belirtti.

Klug'un taşıyıcı olmaması ihtimali durumunda da aynı tehlikenin sözkonusu olup olmayacağı konusundaki sorumuzaysa şöyle yanıt verdi:

"Covid-19'dan söz ediyoruz. Klug'un düzenli olarak PCR testi yaptırdığını varsaydığımızda bile 'ben zaten enfekte değilim, kendimi korumam yeterli' diye düşünmeye hakkı yok. Pekala taşıyıcı olabilir ve bu durumda maske kullanımında kendi sağlığını korumak kadar çevresindekilerin sağlığını korumak da öncelik taşımak zorunda. Üstelik bu bir televizyon programı, bu çekimler örnek oluşturuyor."

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz bir göğüs hastalıkları uzmanı bu konuda aynı görüşte:

"Şu anda bizim de elimizde N95 maske olarak sadece valfli maskeler var. Bunları cerrahi maskeyle birlikte kullanıyoruz. Aksini düşünemeyiz."