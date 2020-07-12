DSÖ Covid-19'un kökeninin incelenmesi için Çin'e iki uzman gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bünyesinde çalışan 2 bilim insanının Covid-19'un kökenlerini araştırılması sürecine dahil olmak üzere Çin'e vardığını bildirdi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Çin'e giden iki uzmanın, hayvan sağlığı ve epidemiyolojisi konularında uzmanlaştığını ve Çinli bilim insanlarıyla ortak çalışma yürüteceklerini açıkladı.

İki bilim insanının temel çalışmalar başlatacağı ve araştırmanın ölçeğini ve yol haritasını tanımlayacağı kaydedildi.

Harris, "Herkesin merak ettiği konulardan biri, virüsün insana başka bir hayvandan bulaşıp bulaşmadığını ve eğer öyleyse, hangi türden bulaştığını araştırmak. Bu nedenle konuyu çalışmak üzere bir hayvan sağlığı uzmanı gönderdik" açıklamasında bulundu.

Virüsün 2019 yılında Çin'in Vuhan kentindeki bir pazardan bulaştığı düşünülüyor. Virüsün, belli bir hayvan türünden insana bulaştığı iddia edilse de, buna ilişkin henüz kesin bir delil sunulmadı.

Virüsün, yarasadan kaynaklandığına dair yaygın bir kanı bulunurken, virüsün bir laboratuvar deneyinin ardından yayıldığına dair iddialar da mevcut.

Çin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin küresel salgınla mücadele ve uluslararası ortak kamu sağlığı çalışmalarına katkı adına ülkede inceleme başlatma davetinde bulunduklarını belirtmişti.

DSÖ uzmanlarının aynı zamanda inceleme sırasında oluşacak ihtiyaçları belirlemesi ve DSÖ'nün duruma göre Çin'e daha fazla uzman yollaması bekleniyor.