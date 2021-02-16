DSÖ bir aşıya daha acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım izni verdi.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada “Covid-19 salgınını kontrol altına almak için bugün her zamankinden daha fazla umudumuzun olması için nedenimiz var” dedi.

Muhafaza etmesi ve ulaşımının sağlanması rakiplerine göre daha kolay olan İngiliz-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca aşısının, Covax adlı uluslararası bir program kapsamında yoksul ülkelerde daha çok kullanılması bekleniyor.