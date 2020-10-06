DSÖ basın toplantısını iptal etti

Covid-19 ile ilgili bir basın toplantısı düzenleme hazırlığı içerisinde olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün kendi veritabanlarında kayıtlı gazetecilere bir bilgilendirme e-postası attı.

Örgüt, bugün TSİ 11:00’de gerçekleştirmeyi planladığı basın toplantısını son dakikada iptal etme kararı aldı. Basın toplantısından sadece 6 saat önce iptal edilmesinin gerekçesi de açıklanmadı.

DSÖ’nün Avrupa Bürosu tarafından düzenlenmesi planlanan toplantının iptalini basın mensuplarına bir e-posta ile duyuran DSÖ’nün Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge’nin açıklamalarına yer verildi.

Kluge, Birleşik Krallık, Almanya, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için ciddi adımlar attığını söylerken Türkiye'yi övdü.

Kluge, “Türkiye’de sosyal medya anketleri, toplum ile iletişim için kullanıldı ve halkın corona virüsünden korunmak için önlemlerin anlaşılması ve gelişen Covid-19 politikalarının bilgilendirilmesi için uygulandı. Bu destekleyici iletişim ve hizmetler, halkta pozitif geri dönüş sağladı” yorumunu yaptı.