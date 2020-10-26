DSÖ: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler yüzde 40 arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcülerinden Dr. Margaret Harris, Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'da koronavirüs vakalarının üç katı kadar arttığını söyledi.

BBC'de katıldığı programda konuşan Harris, bu ülkelerdeki yoğun bakım ünitelerinin "çok ağır hastalarla dolduğunu" açıklarken, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük vaka sayıları bir önceki haftaya göre üç katı kadar arttı. Günlük can kayıpları da yaklaşık yüzde 40 arttı."

Rusya'da son 24 saatte 320; İtalya'da 221 kişi hayatını kaybetti. Avusturya'da da can kaybı binin üzerine çıktı.

Rusya, Koronavirüs vakalarında ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra dünyada dördüncü sırada geliyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 550 vaka tespit edildi.

İtalya'da da son 24 saatte vaka sayısı 22 bine yaklaştı.

