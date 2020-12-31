DSÖ, acil kullanım için Pfizer/BioNTech aşısının onaylandığını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Perşembe günü Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı için ilk acil durum onayını yayınladı. Söz konusu aşı pandeminin başlangıcından bu yana DSÖ'nün acil durum onayını alan ilk aşı oldu.

DSÖ İlaç ve Sağlık Ürünlerine Erişim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mariângela Simão, açıklamasında şöyle denildi:

“Bu, Covid-19 aşılarına küresel erişim sağlamaya yönelik çok olumlu bir adım. Ancak, her yerde öncelikli nüfusların ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar aşı tedarikine ulaşmak için daha da büyük bir küresel çabaya duyulan ihtiyacı vurgulamak istiyorum. DSÖ ve ortaklarımız, güvenlik ve etkinlik standartlarına ulaşan diğer aşıları değerlendirmek için gece gündüz çalışıyor. Daha da fazla geliştiricinin inceleme ve değerlendirme için öne çıkmasını öneriyoruz. Dünyadaki tüm ülkelere hizmet etmek ve pandemiyi durdurmak için gereken kritik kaynağı sağlamamız hayati önem taşıyor. "

DSÖ incelemesine göre aşı, ajans tarafından belirlenen güvenlik ve etkililik için sahip olunması gereken kriterleri karşıladı.

Daha önce Pfizer ve BioNTech aşısı, Moderna aşısı ile birlikte ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde acil kullanım için onaylanmıştı.

Pfizer ve BioNTech aşısı aynı zamanda ABD'de acil kullanım için onaylanan ilk aşı. Bundan kısa bir süre sonra, Moderna aşısı için acil kullanım izni verildi.

Daha önce, Pfizer BioNTech aşısı İngiltere, Avrupa Birliği, Kanada, İsrail ve diğer ülkelerde de onaylanmıştı.