Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklandı

20 Kasım'da gözaltına alınan TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Şeyhmus Gökalp, tutuklandı.

Tutuklama kararı sonrası bir açıklama yapan TTB, "Dr. Şeyhmus Gökalp bugüne kadar iyi hekimlik ilkelerinden ödün vermediği gibi, anti-demokratik uygulamaların da karşısında olmuştur. Bugün karşı karşıya kaldığı durum tamamen anti-demokratik, adaletsizlik, vicdansızlık ve sorumsuzluk örneğidir. Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp suçsuzdur, haklı mücadelesinde yanındayız" ifadesini kullandı.

Açıklamada şöyle denildi:

Dr. Şeyhmus Gökalp’in tutuklanmasına iki gerekçe gösterilmiştir:

İlki yapıldığı tarihte hükümet tarafından yasallığı tartışılmayan bir platformun toplantısına katıldığı iddiası ki; katılmadığını ısrarla belirtmesine, bu beyanının aksini gösterir, görüntü, ses kaydı vb. hiçbir kanıt olmamasına rağmen, bu durumun kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu kabul edilmiştir.

İkincisi ise 2016 yılında teslim olan bir itirafçının yalanlarıdır: Bu itirafçı 2016 yılında teslim olduğu tarihte çok sayıda kişi hakkında ifade vermiştir. Dr. Şeyhmus Gökalp, bu itirafçının teslim olduğu tarihte verdiği ifadelerinde yer almamıştır. Bilinmeyen bir nedenle, teslim olduktan üç yıl sonra 26 Mart 2019'da birçok hekim hakkında olduğu gibi, Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında da soyut iftiralarda bulunmuştur.

Dr. Şeyhmus Gökalp, sağlık personeli olan itirafçıyı tanımadığını, onunla hiç çalışmadığını, beyanlarının gerçekle ilgisiz olduğunu resmi kurum belgelerine dayalı olarak kanıtlamıştır. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu tür itirafçı ifadelerinin kanıt değeri olmadığı defalarca belirtildiği halde, hukuk dışı bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılmıştır.

Dr. Şeyhmus Gökalp iyi hekimlik değerlerine sahip ve onurlu bir hekim olarak, yalancı tanık iftiraları ve kanıtsız iddialar ile lekelenemeyecek bir geçmişe sahiptir.

Buradan kamuoyuna ve yetkili mercilere sesleniyoruz: Bizler bu yalancı tanıklarla anti-demokratik, hak, hukuk ve adalete sığmayan suçlamalarla birçok kişinin suçlanıp cezalandırıldığını biliyoruz. Şimdi aynı senaryo meslektaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp için yazılmaktadır.