Dr. Doğan Kalafat: Yılda ortalama 2.5 santim kayıyoruz, bu da enerji biriktiriyor

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, 'Marmara depreminin büyüklüğü 7'nin üzerinde olacak. Her yıl ortalama 2.5 santim batı-güney batı yönüne doğru kayıyoruz, bu da enerji biriktiriyor. Her an olacakmış gibi depreme karşı hazırlıklı olmalıyız' dedi.