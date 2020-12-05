Dört sağlık emekçisi daha hayatını kaybetti!

Covid-19 salgınıyla mücadelede iktidar tarafından yalnız bırakılan sağlık emekçileri yaşamlarını yitirmeye devam ediyor.
TTB, dün gün içinde 4 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiğini duyurdu:
#Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 4, 2020
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Adnan ÇETİN’i COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. #TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/FHMV1ufdks
#Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 4, 2020
Denizli Cerrahi Hastanesi Başhekimi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet BACANLI'yı COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/NOtGUfxjES
#Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 4, 2020
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İşyeri Hekimi olarak çalışan Dr. Ümit ERDEM'i COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/89ZxBKXCmd
#Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 4, 2020
Hatay Devlet Hastanesi’de sağlık işçisi olarak çalışan Hakan YÜCEL’i COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/0B59LjbPRE