Dört sağlık emekçisi daha hayatını kaybetti!

#Ölüyoruz



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Adnan ÇETİN’i COVID-19 nedeniyle kaybettik.

Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. #TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/FHMV1ufdks