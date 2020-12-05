Dört sağlık emekçisi daha hayatını kaybetti!

Salgın nedeniyle sağlık çalışanları yaşamını yitirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Covid-19 salgınıyla mücadelede iktidar tarafından yalnız bırakılan sağlık emekçileri yaşamlarını yitirmeye devam ediyor.

TTB, dün gün içinde 4 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiğini duyurdu: