Dört ilde düğünlere kısıtlama

Kütahya, Kırıkkale, Kayseri ve Diyarbakır'da düğünlere kısıtlama kararı alındı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy, sokak düğünlerinin, nişan, kına dahil yasaklanmasına, salon düğünleri haricindeki düğünlerin okul bahçelerinde yapılmasına, hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda okul binalarının kapalı alanlarının kullanılabilmesine, il genelinde yapılacak düğün, nişan, sünnet düğünü, kına ve benzeri etkinliklerin bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılmasına, gündüz 14.00 ile 17.00 saatleri, akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılmasına, başlangıç ve bitiş sürelerinin 3 saatle sınırlandırılmasına karar verilmiştir."

Ayrıca, düğün konvoylarına müsaade edilmemesine, düğünlerde gelin alma etkinliklerinin aile bireylerinden olmak kaydıyla en fazla 3 araçla sınırlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, valilik toplantı salonunda İl Hıfzıssıha kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıkladı.

Düğünlerde halay çekmenin bugünkü kararla yasaklandığını aktaran Vali Karaloğlu, “Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır” diye konuştu.

Kayseri

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulunca yapılan açıklamada, kentte düğünlerin 3 saat içerisinde bitirileceği, gelen misafirlerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada "riskli kişi" olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine karar verildiği bildirildi.

Kırıkkale

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında pilot il seçilen ve bu kapsamda "İl Salgın Denetim Merkezi"nin kurulduğu Kırıkkale'de, virüse karşı yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda kentte görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, sokak düğünlerinin 6 saatten 4 saate indirildiğini, taziyelerin ise yasaklandığını duyurdu.