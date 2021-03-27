Dört gündür aranan Ege Kabalak kurtarıldı

Karaman'da araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan iki kişinin kurtarıldığı olayda kayıp Ege Kabalak'a arama- kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde ulaşıldı.
Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı bölgesinden askeri helikopterle ulaşılan Kabalak, halatla yukarı çekilerek kurtarıldı.
Kabalak, Mersin'in Çamlıyayla ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kabalak'ın cep telefonu sinyalinin tespiti için bölgeye GSM operatörünce mobil baz istasyonu kurulurken, bu adım sonrası Kabalak'ın telefonunun sinyaline ulaşıldığı öğrenildi.