Dört günde 16 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 20 Aralık günü 11 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
O günden beri yayımlanan açıklamalara göre 5 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
TTB'nin yaptığı Twitter paylaşımlarına göre 21 Aralık'tan beri Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimleri şöyle:
- Nöroşirurji Hemşireleri Derneği Kurucu Başkanı Hemşire Huriye Öztürk
- Denizli'de görev yapan aile hekimi Dr. Soner Oğuz
- Kastamonu'da görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Vedat Gök
- Mersin Tarsus'ta görev yapan Eczacı Sıtkı Aslan
- İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan
Yönetemediğiniz için #Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 20, 2020
COVID-19'un meslek hastalığı sayılması için #OyalamaDeğilYasa istiyoruz! pic.twitter.com/wp1ZStvCUa