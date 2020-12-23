Dört günde 16 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 20 Aralık günü 11 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

O günden beri yayımlanan açıklamalara göre 5 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

TTB'nin yaptığı Twitter paylaşımlarına göre 21 Aralık'tan beri Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimleri şöyle:

- Nöroşirurji Hemşireleri Derneği Kurucu Başkanı Hemşire Huriye Öztürk

- Denizli'de görev yapan aile hekimi Dr. Soner Oğuz

- Kastamonu'da görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Vedat Gök

- Mersin Tarsus'ta görev yapan Eczacı Sıtkı Aslan

- İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan