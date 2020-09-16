Dönere at eti karıştırdılar, lahmacuna böbrek eti koydular, çayı boyayla kararttılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 taklit ve tağşişli ürünü dün açıkladı.

Döner ve sucukta at eti, pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık gibi sakatat, bazı çikolatalarda da ilaç etken maddesine rastlandı.

Gıdada sahtecilik yapan 91 firmaya ait 113 ürün, dün Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden açıklandı. Bu açıklama ile ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlerin bulunduğu listede, et ve et ürünlerinden, alkollü ve alkolsüz içeceklere, baldan baharatlara, çaydan kahveye, zeytinyağından süt ve süt ürünlerine, enerji içeceklerinden çikolataya uzun bir liste yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.609 firmaya ait 3.605 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir" denildi.

