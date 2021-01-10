Dönem bitiyor, MEB 'bayrak töreni'yle gürültüye getiriyor

Milyonlarca öğrencinin erişemediği uzaktan eğitimle geçen eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak'ta bitiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı kuru gürültüye getirdiği dönemin son haftalarında okullarda göstermelik "bayrak töreni" yapacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak" denildi.

Açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayımlanacak" ifadelerine yer verildi.

Bakan Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00'da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi. Selçuk'un da yarın Bakanlık binasında bayrak törenine katılacağı açıklandı.

Haber karikatürü: Sait Munzur