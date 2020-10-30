Donald Trump Jr.: Koronavirüs ölümleri neredeyse hiçbir şey

Donald Trump Jr. Perşembe günü, aynı gün ABD'de hastalıktan kaynaklı 1000 civarında ölüm kaydedilmesine karşın Covid-19 ölümlerinin "neredeyse sıfıra" düştüğünü iddia etti.

Fox News'in "The Ingraham Angle" dergisine verdiği bir söyleşide, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu, vakalarda artıştan bahseden tıp uzmanlarının "gerçekten moronlar" olduğunu söyledi.

Trump Jr. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) atıfta bulunarak, "CDC verilerini inceledim çünkü sürekli yeni enfeksiyonlar hakkında bir şeyler duyuyordum, ama 'Neden ölümlerden bahsetmiyorlar?' dedim." diyerek şu sözleri ekledi, "Oh, çünkü sayı neredeyse hiçbir şey. Bu şeyin kontrolünü ele geçirdiğimiz için, nasıl çalıştığını anlıyoruz. Bununla başa çıkabilecek tedavi yöntemlerine sahipler."

"Neredeyse hiçbir şeye düştü" diye tekrarlayan Trump Jr., ABD'nin "olumlu bir şekilde Avrupa'dan daha iyi performans gösterdiğini" sözlerine ekledi.

Belli kısıtlamalar yapılmasını savunan Demokratlarla alay eden Trump Jr, "Neden 10 veya 15 yıldır kapatmıyoruz?" dedi ve bunu "çocukların iPhone'larından öğrenebileceklerini" söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın basın çalışanlarına yolladığı bir metinde Trump hükümetinin "Pandemiyi bitirdiği" iddia edilmişti.