Dolmuş parası olmayan işçi evine yürürken trafik kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ’da geçtiğimiz gün meydana kazada hayatını kaybeden Recep Çetin’in, dolmuş parası olmadığı için yolda yürüdüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çerkezköy–Kapaklı yolu Yünsa Kavşağı’nda meydana gelen kazada, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki Recep Çetin , bir otomobilin kendine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

İHA'nın haberine göre Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen Çetin’in, Çerkezköy’de bir kahvehanede çalıştığı ve o gün cebinde dolmuş parası olmadığı için işten eve yürüyerek dönmek zorunda kaldığını öğrenildi. Ayrıca ayağında rahatsızlık olduğu da söylenen Çetin’in, muhtemelen bu rahatsızlık nedeniyle kazadan kaçamadığını ve hayatını kaybettiği belirtildi.