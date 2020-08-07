Dolar kuru tüm zamanların en yüksek değerini gördü

Kur, bu sabah TSİ 11.10 civarında 7.3220 seviyesine kadar çıktı. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 22'den fazla değer kaybetmiş oldu.

Dün ve bugünkü gelişmeler sonrası Merkez Bankası piyasadaki TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini destekleme yönünde adım attı. Merkez Bankası, piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerini yarıya düşürdü. Bu şekilde Merkez Bankası, bankalara TL arzını düşürerek döviz alımında kullanılabilecek tutarı da sınırlandırmayı hedefliyor. Ancak TL olanaklarını sınırlandırmanın etkili olmadığı, faiz artışı beklentisinin güçlü olduğu görülüyor. Dolar/TL kuru rekora yakın seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.