Dokuz şirket hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'de çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerine ilişkin yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Rekabet Kurulu, bulguları "ciddi ve yeterli" bularak, 9 şirkete soruşturma açtı.

Soruşturma açılan şirketler şöyle: Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret A.Ş., Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., OYAK Çimento A.Ş., Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş., As Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş., Konya Çimento Sanayi A.Ş., Küpeliler Endüstri A.Ş. ve Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

İlgili madde ne diyor?

Şirketlere soruşturma açılmasına yol açan ilgili maddede şöyle deniyor:

Madde 4- Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.