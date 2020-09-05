Dokuz Eylül Üniversitesi'nden ödenmeyen ek ders ücretlerine ilişkin açıklama

Son bir yıldır emekçilerin haklarına yönelik bir dizi saldırı ile gündeme gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, ödenmeyen ek ders ücretlerine ilişkin akademisyenlerine bir duyuru yaptı.

Duyuru şöyle:

Değerli Akademisyenlerimiz,

Bildiğiniz üzere; ülkemizi derinden etkileyen Covid-19 salgını ve bununla birlikte yaşanan gelişmeler, birtakım zorlukları da beraberinde getirdi. Bilim dünyasının temsilcileri olarak, bu sıkıntılı dönemi aşmak; öğretim ve araştırma faaliyetlerimizin aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla olağanüstü bir gayret gösterdik. Özellikle uzaktan eğitim modeline geçilmesinde ve sistemin sorunsuz şekilde yürütülmesinde, hocalarımızın samimi gayretlerine şahit olduk. Ancak içinde bulunduğumuz hassa dönemde, ek ders ücreti ödemelerine ilişkin bir takım yanlış bilgilerin paylaşıldığını; bazı kişi, kurum ve sendikaların art niyetli, spekülatif ve gerçeği yansıtmayan söylem hazırlığında bulunduğunu öğrendik.

Üniversite Üst Yönetimi olarak ifade etmek isteriz ki; ek ücret ödemeleri birimlerimizden gelen evrakların tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerine ulaştırılacaktır. Bütün imkânlarımızı seferber ederek, hocalarımızın hem mağdur olmamalarını sağlayacak hem de bu süreçteki bilimsel çalışmalarını destekleyeceğiz. İnsanlık olarak büyük bir mücadele verdiğimiz şu günlerde, moral ve mosivasyonu bozacak açıklamalar yapmanın; gerçekleri çarpıtmanın hiç birimize bir faydası olmayacaktır. Köklü üniversitemiz ve burada faaliyet gösteren her yapı, kamusal sorumluluk dahilinde hareket etmekle; duyarlı ve yapıcı davranmakla yükümlüdür. Bu gerçeklik, milletimizin bizden beklentisidir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü

Ek ders ücretleri 5 aydır ödenmiyor

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde pandemi döneminde örgün eğitimin zorunlu olarak uzaktan eğitime taşınması sonrasında öğretim elemanlarının ek ders ödemeleri kesilmişti. Üniversite yönetimi öğretim elemanlarının ek ders ücretlerini beş aydır ödemiyor.