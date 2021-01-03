Doktoru taşla yaralayan hasta yakını serbest bırakıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, acil tıp merkezinde görevli doktoru başına taş atarak yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan hasta yakını E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre Karabağlar'da hizmet veren özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, dün öğle saatlerinde çocuk hastasını muayene ederken yanındaki hasta yakını kadını maske takması ve çocuğunu ayakkabılarıyla muayene masasına çıkarmaması yönünde uyardı.

Muayenenin ardından çocuğun amcası E.K., muayene odasına gelerek doktora sözlü saldırıda bulundu. Bağırarak hastane kapısına çıkan E.K., yerden aldığı taşı Dr. Mutlugüleçler'e fırlattı.

Başından yaralanan ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen doktoru meslektaşı olan oğlu tedavi etti. Başına dikiş atılan Mutlugüleçler, E.K.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.