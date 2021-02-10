Doktora orakla saldırdı, itiraz üzerine tutuklandı

Önceki gün Rize Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı Kulaksız, Psikiyatri Bölümü'nde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi.
Doktor Puşuroğlu'na yanındaki çantasında taşıdığı orakla saldıran Kulaksız, doktoru kolundan ve bacağından yaraladı.
DHA'nın haberine göre, olay sonrası gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Ali Sırrı Kulaksız, elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
Savcılık, Trabzon Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Bunun üzerine polis ekiplerince evinden alınan şüpheli Ali Sırrı Kulaksız, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.