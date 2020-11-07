Doktor tavsiyesi: Burnunuza tereyağı sürmeyin

Hilal Kaplan'ın burnuna sürdüğü "has köy tereyağı" günün konusu oldu. Covid-19 geçirmişti ve koku alma duygusunun yeniden yerine gelmesi için bir arkadaşının tavsiyesine uyarak burnuna tereyağı sürüyordu! Gerçek organik tereyağı olması gerektiğine dikkat çekiyordu ve yöntemi de belirtiyordu: kulak çubuğuyla burnunun içine!

Bir video ile bunu duyurmuş olması da Hilal Kaplan’ın kendisi kadar önemli bir etki sahibi oldu konunun gündem olmasında.

Öte yandan bu çoğumuzun gülüp geçtiği konuda farklı yaklaşımlar da kendini gösterdi.

Bir kere bu bir hekimin tavsiyesiydi. Ayşegül Çoruhlu adlı hekim daha salgının ilk zamanlarında bu “tedaviyi” tavsiye etmişti.

Alternatif tıp yöntemlerinin akademiye bile sızdığı, hacamatın tıp fakültelerinde ders olarak anlatılabildiği bir devirde birisinin de çıkıp “burnunuza tereyağı sürün” diye reçete yazması mümkündü ama bunu ciddiye alanlar da az değildi.

Konuyla ilgili kulak burun boğaz uzmanlarına başvurduk. Öncelikle hekimlerin kesin tavsiyesini açıklayalım: Burnunuza tereyağı sürmeyin!

Covid-19’a bağlı koku duyusu kaybına genellikle tat almayla ilgili sorunların da eklendiğini anlatan uzmanlar, bu durumun genellikle birkaç hafta içinde düzeldiğini, uygulanan bazı ilaç tedavileri olduğunu ama bunların da kanıtlanmış bir etkinlikleri olmadığını belirtiyor.

Genel olarak koku alma problemlerinde burun içinin nemlendirilmesi tedavide yardımcı yöntem olarak kullanılıyor ama bunun için de gerekli bilimsel araştırmalardan geçmiş maddelere başvuruluyor.

Zeytinyağı, bitki çayları, zencefil gibi doğal ürünlerin sağlık sorunlarında kullanımında da aslında aynı yaklaşımı korumak gerekiyor. “Doğal olan her şey iyidir, en azından zararı olmaz” yaklaşımı geçerli bir yaklaşım değil. Kullanılan maddenin miktarı, nasıl alındığı ve kişiye özel yan etkileri olup olmadığı her zaman ayrı bir sorgulama konusu oluyor.

Hilal Kaplan’ın burnuna sürdüğü tereyağı sözkonusu olduğunda sorun biraz daha büyüyor. Doktor Ayşegül Çoruhlu önermiş ama örneğin miktar belirtmemiş! Kaplan her gün burnuna kaç kilo tereyağ sürüyor? Ne kadar olursa yeterli? Ya da fazlası sadece bütçeye mi zararlı!

Daha büyük sorunsa “en has organik tereyağı” denilen malzemenin bozulmaya, çürümeye ya da zararlı olabilecek mikrorganizmaların üzerinde üremesine müsait bir yapıda olması.

Burun mukozası öyle her şeyi sürmeye de gelir bir şey değil. Cilde sürülen pek çok ilaç göze ya da ağıza sürülmüyor, burna sokulmuyor.

Konuyla ilgili bir KBB uzmanı sorularımıza şöyle yanıt verdi:

Covid-19'la koku duygusunu yitirmiş birisinin burnuna tereyağ sürmesi ne kadar doğru? Böyle bir tedavi yöntemi var mı? Ya da önerilen tedavilerle bir alakası var mı?

Covid -19'a bağlı koku duyusu kaybı ya da azalması semptomik hastalarda yüzde 60 gibi oranlara çıkıyor, asemptomatiklerde bu oran daha az. Koku bozukluğuna genellikle tat almayla ilgili sıkıntılar da ekleniyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda koku bozukluğu genellikle semptom başladıktan sonraki 2-3 hafta içinde düzeliyor. Fakat bir grup hastada daha uzun süre de alabiliyor. Koku bozukluklarında temel tedavi yaklaşımı nedeni ortadan kaldırmaktır. Covid-19 dışındaki viral üst solunum yollarına bağlı koku sorunlarında kortikosteroid gibi ilaç tedavileri uygulanıyor ama Covid-19’da bu tedavi yaklaşımının da halen kanıtlanmış bir etkinliği yok. Yine koku alma problemlerinde burun içinin nemlendirilmesi tedavide yardımcı yöntemlerdendir. Bu amaçla etkinlik, yan etki, doz gibi gerekli bilimsel araştırmaları yapılmış maddeler kullanılıyor. Burun içinde bu araştırmalardan geçmemiş maddelerin, hele ki kolaylıkla bozulacak, içeriği ne olduğu tam olarak bilinmeyen maddelerin kullanımı sadece Covid-19 tedavisi değil genel sağlıklılık açısından uygun değildir.

Bu soru gerçekten kulak tırmalayıcı ama Hilal Kaplan'ın "önerdiği" tedavinin kaynağı bir hekim: Ayşegül Çoruhlu. Doğal ya da işlenmemiş maddelerin sağlık ürünü olarak kullanılması hiç mi mümkün değil? Mesela bebek bakımında zeytinyağı çocuk doktorlarının da teşvik ettiği bir şey.

Günümüzde doğal olan her şeyin iyi olduğu kanısı mevcut fakat tedavi amaçlı olarak bir ürün/madde gerekli araştırmalardan geçmeden kullanıldığında kişilerde nasıl bir etki yapacak? Yan etki yapacak mı? Ya da etkin dozu, kullanım şekli nasıl olacak? BU gibi soruların cevabını bilemezsiniz. Sizin örneğinizde olduğu gibi zeytinyağı bebek cildinde uygulanabilir fakat günde 3 kez 5 kaşık içirirseniz nasıl etkisi olacak? Bu da tedavi edici olacak mı? Halen kullanmakta olduğumuz birçok ilaç, vitamin gibi ürünler zaten doğada bulunan bitkilerden elde ediliyor ya da doğada bulunan maddeye benzer uygun şekilde sentez edilerek üretiliyor ama daha önce bahsettiğim araştırmalardan geçtikten ve tescil edildikten sonra reçete edilebilmekte.

Konu endüstriyel tıp karşıtlığı tartışmalarına da bağlanıyor. Daha genel, yöntemsel düzeyde konuşulabilir elbette ama meslek ahlakı, bilimsel temeller gibi şeyleri bir an için kenara koyup şu soruyu sormamız uygun olur mu: Tedavi için illa ilaç mı kullanmalıyız? Ya da hekimlerin reçeteyle verdikleri ilaçlar dışında hastalara bir şeyler önermek yanlış mı? Bitki çayları ya da zencefil... Bunlar topluca kocakarı ilacı mı sayılıyor?

Bir hekim olarak bilimsel temelleri kenara bırakarak maalesef bu soruyu cevaplayamam. Tedavi amacıyla birçok araştırmadan geçen ilaçların geliştirilmesi yıllar alan bir süreçtir. Bu süreçte ilacın içindeki maddelerin etkinliği, yan etkileri, kullanılacak doz gibi bilgiler, yıllar süren ve çok sayıda kişide yapılan denemelerin sonucunda önümüze geliyor. Çağımızda, bu aşamaları geçmemiş bir maddeye ilaç demek mümkün değil. Dolayısıyla tedavi amaçlı kullanımı da uygun değil. Bahsettiğiniz örnekler ilaç tedavilerine ek yardımcı olabilir. Fakat bu kullanımların bile kişilerdeki etkilerini öngörmek çoğu zaman mümkün değildir.

Tabii özel olarak, burna sürülen tereyağından söz ediyorsanız, bunun “tedavi edici olup olmayacağı” sorgulamasına hiç girmeden söyleyebiliriz: Uygun değildir. Yapılmamalıdır.