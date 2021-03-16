Döhler işçileri işten çıkarmaları protesto etti

Tekgıda-iş sendikasında örgütlü olan işçiler, yasağa rağmen işten çıkartılmıştı. Bunun için Döhler işçileri patronu protesto etmek amaçlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında işçiler, haklı taleplerinin arkasında durduğunu ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

TKP İstanbul Örgütü basın açıklamasına katılım sağlayarak, işçilerle dayanışma içinde olacaklarını kaydetti.

Basın açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Sendikamız, Döhler Gıda’da 2016 yılında yetkiyi almış, ancak işverenin itirazı sebebiyle Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapamamıştı. Beş yıllık yargı mücadelesi sendikamız lehine sonuçlanırken bu süreçte işten çıkartılan işçiler de açtıkları işe iade davalarını kazandı.

Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Döhler işvereni, sendikal örgütlenmede öncü işçilerden başlayarak, sendika üyesi işçileri 4857 sayılı yasanın 25/2. maddesinden tazminatsız olarak işten çıkarttı. Gösterdiği gerekçe ise “İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı.”

Pandemi sürecindeki yasağı yalan beyanla aşmaya çalışan Döhler işvereni, 10 işçiyi işten çıkarttı. Fabrikada bulunan diğer sendika üyesi işçilere gözdağı vermek isteyen Alman sermayeli Döhler işvereninin bu hukuk tanımaz tavrına karşı Döhler Gıda Genel Müdürlük önünde basın açıklaması gerçekleştiriyoruz.

Yargı kararını ve yasaları tanımayan Döhler işverenin yaptığı yanına kâr kalmayacaktır!

Örgütlenmek anayasal bir haktır ve bu hakkın kullanılmasını engellemek suçtur!”