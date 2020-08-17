Doğukent Semtevi'nde çocukların yüzü kuklalarla güldü

Ankara Mamak Doğukent Semtevi, Demokrasi Park'ında çocuk etkinliği düzenledi.

Parka girişte tüm izleyicilere ateş ölçümü, mesafe planlaması, yapıldı, kolonya ile dezenfekte işlemi yapıldı ve 200 kişilik maske dağıtımı yapıldı. Etkinlik öncesi pankart ve afişlerle sağlık önlemlerine vurgu yapıldı.

Doğukent Semtevi'nde, koronavirüsün ilk döneminde 2000 üzerinde çok kullanımlı maske mahalleli tarafından üretilmiş ve dağıtılmıştı. Bugün etkinlikte mahalle halkının etkinliğe katılımı yüksek olurken, mahallede dayanışma ve birlikte iş yapma kültürü de güçlendirilmiş oldu.

Etkinlikte, kukla tiyatrosunu Murat Özalp oynattı.

Çocukların oyunlardan keyif aldığının gözlemlendiği etkinlikte ailelerin de mutlu olduğu görüldü. Semtevi tarafından yeni etkinlikler planlanıyor.