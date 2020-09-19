Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış: Derelerin su seviyesi yükseldi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Rize ve Artvin’de başlayan şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışın ardından sel, heyelan ve su baskınları yaşanıyor.

Artvin’in Hopa ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Yan derenin taşması sonucu suyla dolan Hopa-Borçka Karayolu'nda araçlar, güçlükle ilerledi. Yamaçtan gelen sular ve heyelan nedeniyle Borçka-Güreşen Karayolu ulaşıma kapandı. Yolun trafiğe açılması için iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur Rize'nin Çayeli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Limanköy köyünde yağmurun etkisi ile bazı yollarda toprak kaymasına bağlı heyelanlar meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı.

Ardeşen ilçesine bağlı Yukarı Durak ve Kaçkar Köyü'nde de yağmurdan dolayı dere taştı. Yolların selin getirdiği rusubatla dolmasından ötürü İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından bölgeye iş makinesi sevk edilerek temizleme çalışmalarına başlandı.

Rize’nin Pazar ilçesinde de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, bölge halkından olası su baskını, sel ve heyelana karşı, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.