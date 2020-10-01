Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX: NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak

NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de deniz muhafızı harekatı icra edecekler.

Türkiye'nin konu ile ilgili yayımladığı NAVTEX mesajına göre, söz konusu harekat 05-09 Ekim 20 tarihleri arasında yapılacak.