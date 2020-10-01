NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de deniz muhafızı harekatı icra edecekler.
Türkiye'nin konu ile ilgili yayımladığı NAVTEX mesajına göre, söz konusu harekat 05-09 Ekim 20 tarihleri arasında yapılacak.
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX: NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak
Doğu Akdeniz'de yeni Navtex yayımlandı. NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacak.
Haber Merkezi
NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de deniz muhafızı harekatı icra edecekler.
Türkiye'nin konu ile ilgili yayımladığı NAVTEX mesajına göre, söz konusu harekat 05-09 Ekim 20 tarihleri arasında yapılacak.